Pjanic è giunto al Barcellona l’estate scorsa nell’ambito dello scambio con Arthur, trasferitosi alla Juventus. Il bosniaco è però giù in uscita: nuovo accostamento all’Inter

Rispunta il nome di Miralem Pjanic in chiave Inter. Nella diretta Twitch della ‘Bobo Tv’, Christian Vieri ha lanciato un sondaggio chiedendo se il bosniaco ex Juventus – dopo un solo anno già in uscita dal Barcellona – possa far comodo ai nerazzurri. Antonio Cassano, ospite fisso insieme agli altri ex Inter Lele Adani e Nicola Ventola, ha risposto di sì spiegando però che il suo inserimento nello scacchiere tattico interista non sarebbe affatto scontato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Pjanic-Inter, Cassano: “Con Conte non giocherebbe”

“Pjanic sarebbe perfetto, ma c’è un problema grande: con Conte non giocherebbe – le parole di Cassano alla ‘Bobo Tv’ – lo andrei a prendere Pjanic a piedi a Barcellona: immaginati un centrocampo con lui, Barella ed Eriksen. Ma Conte è come Simeone: è nato tondo e morirà tondo, con la sua filosofia che è comunque vincente. A me non piace, ma gli vanno dati i giusti meriti perché i risultati ci sono”.