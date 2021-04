12 cessioni per risanare il bilancio: salvati i big

12 cessioni per risanare il bilancio: salvati i big

In casa Inter si prendono in considerazione almeno 12 cessioni per risanare il bilancio entro giugno. Secondo ‘Tuttosport’, che ha stilato una lista dei profili in uscita, l’Inter venderà tutti i giocatori attualmente in prestito. Balzano agli occhi Nainggolan, Dalbert, Joao Mario, Lazaro e Dimarco, nomi che in primo momento sono stati in prima squadra senza fortuna. Solo con questi 5 nomi, l’Inter potrebbe ricavare circa 30 milioni di euro, ai quali andranno aggiunte le cessioni di Di Gregorio, Males, Mulattieri, Brazao, Salcedo, Grevillon e Agoume.

