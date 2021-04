Brozovic a rischio addio: nessun contatto per il rinnovo

L’Inter potrebbe vendere Brozovic in estate. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il contratto in scadenza nel 2022 e i mancati contatti per il rinnovo equivalgono ad un possibile trasferimento estivo. Eppure, nonostante sia il titolare indiscusso di Conte insieme a Barella, il suo futuro potrebbe essere lontano dai nerazzurri in estate. Per la sua cessione l’Inter chiede almeno 40 milioni di euro.

