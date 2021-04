Le ultime news Inter parlano del ritorno ormai imminente di Steven Zhang a Milano e dell’accordo per quanto riguarda un nuovo finanziamento

Ci siamo per il ritorno, dopo sette mesi, di Steven Zhang a Milano. Stando alle ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente dell’Inter riapproderà nel capoluogo lombardo nella giornata di domani. Il vertice con Conte e la società, decisivo soprattutto per il futuro/permanenza o meno del tecnico il cui contratto scade a giugno 2022, sarà però previsto alla fine di questa stagione o verosimilmente a Scudetto acquisito.

LEGGI ANCHE >>> Scocca di nuovo l’ora di Ausilio | Conferme su Eriksen

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Inter, finanziamento da Bain Capital: si chiude in 48 ore

Per le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Steven Zhang tornerà a Milano con circa 250 milioni di euro al seguito. Per la ‘rosea’, infatti, è a un passo l’accordo con Bain Capital per il maxi finanziamento che, questa è la novità di oggi, sarà a carico della società lussemburghese che controlla l’Inter, di fatto non a carico del club nerazzurra ma dello stesso gruppo Suning. Questa operazione consentirebbe di non appesantire ulteriormente i conti della società di viale della Liberazione e allo stesso tempo di far attuare un vero piano di rilancio. Piano di rilancio, abbinato alla cessione di qualche esubero/giovane che scongiurerebbe la vendita dei big.