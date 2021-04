5 giocatori pronti all’addio: caccia ai sostituti

5 giocatori pronti all’addio: caccia ai sostituti

Appare ormai sicuro che l’Inter saluterà 5 elementi a fine stagione. Si tratta di Aleksandar Kolarov, Ashley Young e Arturo Vidal, giocatori certissimi di abbandonare Milano con la vittoria dello scudetto nonostante le poche presenze. Chi andrà via sarà anche Andrea Ranocchia, mentre rimane in bilico Danilo D’Ambrosio: il jolly difensivo non ha ancora rinnovato e a questo punto restano fortissimi dubbi in merito alla sua riconferma.

