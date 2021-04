Longo: “Non sono mai stato tifoso di nessun club e non tengo nemmeno all’Inter”

Inter, l’ex attaccante Samuele Longo ha voluto dare la sua opinione sia su Girona e Tenerife le due squadre in cui ha vissuto i suoi migliori anni di carriera sia sulla sua compagine attuale il Vicenza

INTER LONGO INTERVISTA/ L’ex attaccante dell’Inter Samuele Longo, ora al Vicenza nella nostra serie cadetta, è stato intervistato da Radio Marca in vista della sfida di sabato alle ore 16 delle sue due ex squadre, il Girona e il Tenerife, che militano nella Segunda Division spagnola, l’equivalente della nostra serie B e sono rispettivamente al settimo e undicesimo posto. Questi i suoi ricordi: “Con questi club ho vissuto i migliori anni della mia carriera. Poi è nata la possibilità di tornare in Primera, volevo davvero rientrare in quella categoria, anche se alla fine le cose non sono andate come mi sarei aspettato. Se dovessi essere tifoso di una squadra, sarebbe l’Espanyol, ma non ho mai avuto una squadra preferita. Mi piacevano molto giocatori come Ronaldo il Fenomeno, ma non sono mai stato tifoso di nessun club: non tengo all’Inter né a nessun altro club”. Per le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

