Con l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri alla Roma potrebbe innescarsi un valzer di punte. Anche Giroud sul piatto, Inter in pericolo

La Roma di Paulo Fonseca continua a deludere in campionato e resta aggrappata solamente alla sfida europea con il Manchester United, che resta estremamente complessa. A prescindere dall’esito finale però la panchina del tecnico lusitano dovrebbe saltare a fine anno, con un valzer di allenatori che dovrebbe partire proprio dalla capitale. Al netto del solito Allegri, accostato con insistenza, negli ultimi giorni ha ripreso nuovamente alta quota il nome di Maurizio Sarri, pronto al rientro in Italia dopo l’ultima esperienza alla Juventus. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intrigo con Sarri: Giroud conteso tra due

Col il probabile arrivo di Sarri a Roma, il primo obiettivo per il post Dzeko sarebbe Arkadiusz Milik, ma per il polacco potrebbe spuntarla la Juventus, club che già nelle scorse sessioni di mercato ha seguito l’ex Napoli. L’alternativa costosa è rappresentata da Dusan Vlahovic che piace a mezza Serie A, per cui occhio all’esperto Oliver Giroud che si libera a zero dal Chelsea e che lo stesso Sarri ha già allenato proprio nella sua avventura a Londra.

Il centravanti campione del mondo era uno dei suoi fedelissimi a Stamford Bridge e potrebbe ritrovarlo a Roma. Giroud al contempo però è sempre in cima alla lista di Antonio Conte per il ruolo di vice Lukaku all’Inter. Si prospetta quindi una possibile battaglia con i nerazzurri di Suning.