L’Inter è a caccia di un erede di Handanovic già per la prossima stagione. I nerazzurri tornano su Audero: ipotesi di scambio con la Sampdoria

Le ultime uscite poco esaltanti di Samir Handanovic potrebbero spingere l’Inter ad accelerare il passo a caccia di un nuovo portiere che possa raccogliere la pesante eredità dello sloveno. Il numero uno di Conte è incappato in qualche errore, e la carta d’identità segna quasi 37 anni, motivo per cui Marotta e soci vanno da tempo a caccia di un possibile sostituto. Tra i nomi made in Italy particolarmente invitanti rispunta forte anche Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria reduce da una grande annata a livello personale. Un exploit estremamente fragoroso che ha inevitabilmente attirato le mire dei maggiori club italiani: dalla Juventus al Milan passando proprio per l’Inter.

Calciomercato Inter, maxi scambio per Audero: due nomi sul tavolo

Le voci sul destino di Audero non si placano, ed anzi continuano a vederlo spesso accostato proprio all’Inter per raccogliere i guanti di Handanovic. L’Inter dal canto suo per provare a convincere la Sampdoria potrebbe mettere sul piatto il portiere Radu, bocciato da Conte e Mulattieri che sta facendo bene nella seconda serie olandese.

Si tratterebbe di un maxi scambio da 23/25 milioni di euro per provare ad accontentare i doriani. Audero, spesso accostato anche alla Juve da spalla di Szczesny al posto di Buffon, potrebbe acconsentire ad un ruolo di vice Handanovic per una stagione prima di diventare titolare.