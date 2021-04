Calciomercato Inter: il futuro di molti giocatori nerazzurri verrà discusso in estate compreso quello di Romelu Lukaku. Tutti i dettagli

Romelu Lukaku, giocatore imprescindibile nell’Inter di Antonio Conte, a causa dell’incertezza economico-societaria dei nerazzurri, come molti altri giocatori è circondato da alcuni dubbi sul suo futuro. Il centravanti belga, che piace a tanti club come Manchester City e Chelsea, potrebbe far ritorno in Inghilterra in caso di addio alla ‘Beneamata’ per andare al Liverpool. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, sostituto Conte | Notizia bomba dalla Spagna

Calciomercato Inter, Lukaku al Liverpool: lascia Salah

Secondo ‘fichajes.net’, Romelu Lukaku potrebbe lasciare l’Inter per approdare al Liverpool. In caso di cessione di Salah, attaccante africano dei ‘Reds’ che piace a Real Madrid e Juventus e che in questa stagione ha faticato più del previsto ad imporsi, ha un cartellino che ammonta ad oltre 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Inter, passa il veto anti Superlega | Cosa ha votato Marotta

il club inglese sarebbe in grado di autofinanziare un’operazione che, altrimenti, difficilmente sarebbe possibile. I nerazzurri potrebbero lasciare andare il numero 9 belga soltanto per un’offerta monstre. In questo modo, invece, con il Liverpool pronto a tutto per l’attaccante interista, nonostante la crisi dovuta al Covid-19 entrambi i club potrebbero avere il budget necessario per rinforzare le rispettive rose.