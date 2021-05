DIRETTA Serie A LIVE, Crotone-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

La trentaquattresima giornata di Serie A mette di fronte Crotone e Inter allo stadio Scida. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Crotone nel secondo anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono giocarsi al meglio il primo match point scudetto: serve una vittoria oggi e un mancato successo dell’Atalanta domani per poter festeggiare già questo week end. Dall’altra i rossoazzurri di Cosmi sono costretti a vincere per provare a rimandare quella che sembra un’ormai inevitabile retrocessione in B. All’andata finì 6-2 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida dello Scida in tempo reale.