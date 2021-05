Da Lukaku a Simy, ecco le formazioni uffciali della sfida Crotone-Inter valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Crotone-Inter. Antonio Conte non smentisce le indiscrezioni della vigilia: rispetto all’undici titolare della sfida col Verona, le novità sono rappresentate da Darmian al posto di Perisic e da Sensi al posto di Eriksen. Per il resto tutto confermato: davanti la solita super coppia Lukaku-Lautaro. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Cosmi a specchio: 3-5-2 con Ounas in appoggio a Simy.

Formazioni UFFICIALI Crotone-Inter

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All.Cosmi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Arbitro: Prontera di Bologna