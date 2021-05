Il Genoa non molla Scamacca: trattativa con il Sassuolo

Il Genoa potrebbe provare a prendere Scamacca anche nella prossima stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la società ha in programma un incontro con Carnevali per discutere del rinnovo del prestito. L’attaccante era stato fortemente accostato alla Juventus a gennaio ma anche all’Inter nel corso degli ultimi mesi come potenziale vice Lukaku.

