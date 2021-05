Conte resta o non resta all’Inter: decisivo sarà il vertice col presidente Steven Zhang, al quale il tecnico farà precise richieste. Ecco tutti i dettagli

Conte resta all’Inter? Oggi più sì che no, anche se resta decisivo il vertice con Steven Zhang. Al presidente, come riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico salentino potrebbe chiedere tre cose: la conferma di tutti i big, da Lukaku e Lautaro a Barella e Bastoni che al momento è tutt’altro che scontata considerati i problemi economici del club, chiarezza nella comunicazione degli obiettivi e il rafforzamento della rosa con almeno quattro nuovi calciatori. Per le altre news di calciomercato e non sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dal vice Lukaku al nuovo portiere: le richieste di Conte

A proposito di rinforzi, Conte ne vuole almeno quattro: un attaccante, per la precisione un vice Lukaku con Dzeko nelle ultime settimane tornato candidato forte anche perché a fine stagione potrebbe risolvere il contratto con la Roma liberandosi a zero; una mezz’ala con gol nelle gambe: il preferito sappiamo essere Rodrigo De Paul; ovviamente un laterale mancino visto l’addio di Young: in cima alla lista Emerson Palmieri, ma la ‘rosea’ rilancia un nome già rilanciato da Interlive.it, ovvero quello di Kostic in forza all’Eintracht Francoforte; un nuovo portiere in grado in poco tempo di raccogliere l’eredità di Handanovic: Musso dell’Udinese è sempre il preferito, Silvestri del Verona il più abbordabile. Come evidenziato da Interlive.it, in realtà Conte vuole pure un’alternativa valida a Skriniar e in generale ai centrali titolari. Al momento il candidato più autorevole è Maksimovic, che a giugno si libererà a zero dal Napoli.