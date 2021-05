Donny van de Beek continua ad essere ai margini del Manchester United. Nel gennaio scorso l’Inter provò uno scambio con Eriksen

In Spagna rilanciano il nome di Donny van de Beek in chiave Inter. Conte vuole un centrocampista offensivo con gol nelle gambe, per noi il preferito è Rodrigo De Paul mentre per ‘fichajes.net’ è proprio il centrocampista olandese che continua a stare ai margini del Manchester United. Ricordiamo che per l’ex Ajax è stato fatto già un tentativo lo scorso gennaio: Ausilio, suo grande estimatore, offrì in cambio Eriksen al tempo in uscita. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nuova ipotesi di scambio per van de Beek

Pagato dai ‘Red Devils’ circa 40 milioni di euro solamente l’estate scorsa, il 24enne non disdegnerebbe l’addio a fine stagione in modo da ritrovare un ruolo da protagonista. Stavolta potrebbe essere proprio il club inglese a proporlo ai nerazzurri, chiedendo in cambio un big. Lo stesso Eriksen? Attenzione più che altro a uno tra Skriniar e Brozovic, entrambi molto stimati da Solskjaer. Il secondo è peraltro in scadenza a giugno 2022, con il discorso per il rinnovo non ancora avviato.