‘Grana’ Mkhitaryan: con Mourinho via il primo big

Ora la situazione si complica: con l’arrivo di Mourinho, Raiola starebbe seriamente pensando di portare via l’armeno Mkhitaryan dalla capitale. I motivi sono ormai noti dai tempi di Manchester, quando il giocatore non riuscì a trovare spazio per la folta concorrenza e non andò molto d’accordo con il tecnico. Per lui potrebbe aprirsi piste importanti in Serie A: ci starebbe pensando l’Inter a costo zero, visto che è in scadenza a fine stagione.

