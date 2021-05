Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte, sul quale è davvero piombata una big della Premier League

Pizzicato da ‘Le Iene’, Conte non si è nuovamente sbilanciato circa la sua permanenza sulla panchina nerazzurra: “Ci godiamo lo scudetto per adesso, poi vedremo che scelte fare. Sceglieremo quello che sarà meglio per l’Inter“. La conquista dello scudetto, con quattro giornate di anticipo, ha riacceso i riflettori del calciomercato sullo stesso tecnico salentino. Stamane il ‘Corriere dello Sport’ conferma quanto anticipato da Interlive.it lo scorso 14 aprile, ovvero che il Tottenham pensa pure al mister interista per l’eredità di Mourinho, che ha inaspettatamente firmato con la Roma dopo l’esonero di due settimane fa.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo e futuro Agoume: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Scudetto Inter, ESCLUSIVO Facchetti: “Papà sarebbe stato fiero. Ecco i meriti di Conte”

Calciomercato Inter, apertura Conte al Tottenham. Ma…

Per le altre news di calciomercato e non sull’Inter CLICCA QUI

Gli ‘Spurs’ sembrano fare sul serio con Conte, che non disdegnerebbe il ritorno in Inghilterra, in quel di Londra, dove si è trovato benissimo. “(…) Sposare la causa del Tottenham sarebbe una sfida oltremodo stimolante, visto che l’ultimo trofeo conquistato è una semplice Coppa di Lega nel 2008, mentre per l’ultimo campionato vinto occorre tornare indietro addirittura fino al 1961“, scrive il quotidiano romano. La priorità dell’allenatore leccese rimane comunque l’Inter, ma Steven Zhang dovrà dargli delle garanzie. Garanzie che sono essenzialmente tre: conferma dei big, chiarezza sulla comunicazione degli obiettivi e perlomeno quattro rinforzi.