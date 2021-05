Niente Inter per Florenzi: Mourinho lo vuole a Roma

Alessandro Florenzi non rimarrà al Psg e tornerà alla Roma. Con l’annuncio di Mourinho come nuovo tecnico della società giallorossa, il jolly azzurro tornerà nella Capitale con soddisfazione e nuove motivazioni. I dissidi con Fonseca sono ormai alle spalle e l’entusiasmo suscitato dall’allenatore portoghese sta facendo impazzire anche i giocatori coinvolti in ottica mercato, tra cui proprio Florenzi, che il Psg non dovrebbe riscattare (ha opzione fissata a 9 milioni) e che sappiamo essere nel mirino di Conte e quindi dell’Inter.

