Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista nuovamente Achraf Hakimi. Assalto imminente di un top club europeo: ecco i dettagli

E se fosse Hakimi il ‘sacrificato’ per esigenze di bilancio? Non si può escludere questa eventualità, anzi le possibilità ci sono visto che per il laterale marocchino c’è davvero la fila di club pronti a sferrare l’attacco. In prima fila, stando alle indiscrezioni che arrivano sia dalla Germania che dalla Spagna, il Bayern Monaco. Come noto i bavaresi provarono concretamente a prenderlo già un annetto fa, solo che Ausilio fu più veloce e convincente trovando un accordo col Real Madrid sulla base di 40 milioni più altri 5 di bonus.

Calciomercato Inter, affondo Bayern per Hakimi: le ultime

Per i media tedeschi il neo tecnico dei bavaresi Nagelsmann ha fatto il nome di Hakimi come rinforzo prioritario per la corsia destra. Stando a ‘Don Balon’ il club di Monaco di Baviera è intenzionato a fare sul serio nel giro di breve tempo presentandosi con una proposta da 50 milioni di euro cash. Basterà? Staremo a vedere.