Inter, piace Damsgaard ma la concorrenza è tanta e la Samp punta ad una grossa plusvalenza

Inter, il calciatore danese della Sampdoria Damsgaard potrebbe essere al centro di una grossa asta nel prossimo calciomercato estivo tra squadre del nostro campionato e quelle della Premier League, per la felicità del presidente della squadra ligure

INTER DAMSGAARD AGGIORNAMENTO/ Il calciatore Mikkel Damsgaard, è arrivato nella squadra blucerchiata nel 2019 dal Nordsjælland squadra danese e sin dalla prima stagione nella formazione ligure si è fatto notare, per poi confermare l’ottimo rendimento anche nel campionato che si sta per concludere. Naturalmente le sue buone prestazioni non sono passate inosservate e, per la felicità di Massimo Ferrero, nel prossimo calcio mercato estivo ci sarà sicuramente un’asta per il giocatore, sul quale c’è un forte interesse da parte sia delle big italiane, che di quelle estere. Come ha spiegato As, Inter, Juventus e Roma si sono già prenotate per il calciatore, mentre in Premier League è il Tottenham in pole position. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calcolando che la Sampdoria investì soltanto 7 milioni di euro per il danese, adesso potrebbe fare una ricca plusvalenza, secondo il quotidiano potrebbe cedere il calciatore a minimo 21 milioni di euro, ma probabilmente, vista la concorrenza, potrebbe anche arrivare a venderlo per una cifra superiore.