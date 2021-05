Lautaro: “Potevo andare al Barcellona ma restare è stata una scelta giusta e ho vinto lo scudetto”

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez è stato intervistato da Espn Argentina per avere delle spiegazioni sul suo possibile e mancato passaggio al Barcellona e sul fatto che ha rifiutato per ben due volte il Real Madrid

INTER MARTINEZ INTERVISTA/ Il calciatore nerazzurro Lautaro Martinez, è stato intervistato da Espn Argentina, spiegando che è stato vicino ad andare al Barcellona, ma alla fine ha deciso di rimanere in Italia e nella squadra nerazzurra. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono stato molto vicino al Barcellona, ​​ne ho parlato anche con Leo Messi ma loro avevano problemi economici e ho deciso di restare. E’ stata una scelta giusta perché sono riuscito a vincere lo scudetto“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Gli hanno chiesto di spiegare, come mai ha rifiutato il Real Madrid per ben due volte quando era ancora al Racing di Avellaneda e lui ha risposto: “C’era Solari nel Real Madrid Castilla, (la squadra B del club spagnolo che milita nella Segunda Division della Liga n.d.r.), ed è venuto a cercarmi. Ero appena arrivato al Racing e non avevo voglia di andare molto lontano. La seconda volta quando non giocavo tanto nel Racing, sono venuti a cercarmi e mi hanno offerto di firmare un contratto, ma non mi sentivo pronto