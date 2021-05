Vlahovic Inter idea da scartare: follia della Roma

Vlahovic Inter idea da scartare: follia della Roma

L’idea Vlahovic per l’Inter è ormai da scartare per i costi e per il fortissimo interessamento della Roma. Come riportano i media, il talento serbo potrebbe finire nella capitale per circa 60 milioni di euro, mentre all’anno chiede un compenso abbastanza ‘leggero’ con ‘soli’ 2,5 milioni di euro all’anno (per iniziare…). I giallorossi sono disponibili ad accontentarne le richieste ma la viola si fa forte del contratto in scadenza nel 2023 e delle numerose richieste in Italia e all’estero.

