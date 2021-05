Hakimi, arrivato solo la scorsa estate, potrebbe diventare uomo mercato anche per la prossima sessione. Dalla Germania ci pensa il Bayern?

Stagione stellare per Achraf Hakimi, arrivato all’Inter solamente un anno fa dal Real Madrid dopo l’esperienza ottima in Germania al Borussia Dortmund. La crescita esponenziale dell’esterno marocchino è inoltre avvalorata dai numeri che lo hanno visto raccogliere 7 gol in Serie A oltre a ben 8 assist. Cifre che non fanno altro che incrementare ulteriormente il valore di un calciatore pagato 40 milioni di euro, e che inevitabilmente inizia a piacere già anche ad altre big. Nello specifico nelle scorse ore si è parlato del Bayern Monaco.Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Hakimi-Bayern: decisione dalla Germania

A proposito dell’eventuale interesse dei campioni di Germania, è arrivata in giornata la secca smentita dell’agente del laterale marocchino, che ha evidenziato come non ci siano stati contatti. In merito all’affare Hakimi ha quindi preso la parola anche Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco.

Il numero uno dei campioni di Germania durante il podcast “Bayern-Insider” della ‘Bild’ ha affermato: “Non vedo la necessità di fare ulteriori trasferimenti costosi. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte con un potenziale enorme, quindi non sono preoccupato. Sono felice quando i grandi giocatori vengono accostati al Bayern e quando si dice che vorrebbero venire da noi. Ma costerebbe un sacco di soldi, almeno sentendo quello che dicono i media”.