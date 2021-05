Vinto lo scudetto, ora l’Inter dovrà alzare le difese per trattenere in rosa tutti i propri big. Da Lukaku a Lautaro e Hakimi

Mentre Conte, la squadra e i tifosi continuano i doverosi festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, la dirigenza dell‘Inter resta operativa per quanto concerne il prossimo futuro della società. I problemi finanziari sono una realtà e Zhang e soci sono da tempo impegnati a trovare la soluzione migliore per il bene del club, che oltretutto dovrà presto alzare le barriere anche in sede di calciomercato. Sono infatti diversi i big di Conte che piacciono in giro per l’Europa, e che in caso di cessione potrebbero portare in dote ricavi piuttosto importanti. Per le altre news di calciomercato e non sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato, tutti pazzi per i big dell’Inter: cifra shock

Come riportato da ‘The Sun’, diverse grandi squadre in Europa stanno tenendo d’occhio le prime stelle del club nerazzurro, che a sua volta farà di tutto per mantenere la rosa anche in vista delle prossime stagioni, per dare continuità allo scudetto di quest’anno. I top player in questione sono soprattutto tre: Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Lautaro Martinez.

Il belga ha attirato l’attenzione di Chelsea, Manchester City e Barcellona ed è valutato la bellezza di 90 milioni dalla società di viale della Liberazione che non ha intenzioni di fare passi indietro per il proprio bomber. Si assesta sui 50 milioni di euro invece la valutazione di Hakimi, con le big di Premier alla finestra, mentre chiude il quadro Martinez per il quale ci vorrebbero non meno di 70 milioni per provare a strapparlo ai nerazzurri. Un totale di valore potenziale delle cessioni per Suning che viaggia sui 210 milioni di euro.