Tra rinnovo e Spagna il futuro di Lautaro Martinez è da scrivere. Dalla Liga spunta una possibile proposta di scambio

La grande annata dell’Inter è stata caratterizzata anche dalla maturazione definitiva di Lautaro Martinez, che dopo una lunga estate di voci su un suo possibile addio alla fine è rimasto diventando uno dei protagonisti dello scudetto. Il ‘Toro’ infatti ha vissuto un mercato di tira e molla con il Barcellona sullo sfondo, salvo poi concentrarsi anima e corpo sulla causa interista. Intanto la dirigenza meneghina lavora da tanto tempo al possibile rinnovo di contratto, mentre dalla Spagna rimbalzano nuove voci su un eventuale assalto a Lautaro. Questa volta però spunta l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino di Simeone: pronto lo scambio

L’Atletico, ancora in lotta per la Liga, ha in mente di rivoluzionare l’attacco completamente in vista della prossima estate. In questo senso Suarez non basta più e Simeone vuole un altro grande bomber, e piace da matti proprio Lautaro Martinez, connazionale e che fu ad un passo dai Colchoneros prima dell’approdo a Milano.

Gli spagnoli potrebbero mettere sul piatto un’offerta pari a 20-25 milioni di euro cash più il cartellino di Alvaro Morata qualora la Juventus decidesse di non riscattarlo, una situazione che appare quasi certa al momento vista la situazione attuale dei bianconeri, che potrebbero anche non rinnovare il prestito per il quale servirebbero altri 10 milioni. Il centravanti spagnolo è valutato dall’Atletico sui 45 milioni.