Calciomercato: Zhang vuole tenere i migliori ma sono tanti i giocatori con la valigia pronta

Inter, in vista del prossimo calcio mercato ecco lo scenario in cui potrebbe trovarsi il club nerazzurro per quanto riguarda le cessioni e gli eventuali sacrifici per mantenere la rosa competitiva almeno per quanto riguarda i migliori giocatori

INTER SITUAZIONE ESUBERI/ La Gazzetta dello Sport ha voluto ipotizzare il prossimo mercato nerazzurro, che, vista la situazione finanziaria, non dovrebbe essere pirotecnico, ma nello stesso tempo dovrebbe confermare tutti i giocatori migliori per la prossima stagione. Il presidente Zhang, è intenzionato invece a cedere tutti i calciatori che invece, o hanno deluso, o sono sacrificabili anche a causa dello stipendio che viene loro elargito. I giocatori che potrebbero lasciare il club meneghino sarebbero: Vidal, Sanchez, Vecino e Pinamonti, oltre ai rientri dai prestiti di Dalbert, Joao Mario e Nainggolan. Discorso diverso per Ranocchia, Kolarov e Young che hanno il contratto in scadenza e si svincoleranno a parametro zero, facendo però risparmiare i soldi del loro stipendio.

Per quanto riguarda i big come Brozovic, De Vrij e Skriniar, nonostante nessuno sia intenzionato a lasciarli andare via, uno di loro potrebbe essere sacrificato, naturalmente di fronte ad un’offerta importante, ma si eviterebbe di cedere sia i due attaccanti che Conte considera incedibili, che i due giovani emergenti Bastoni e Hakimi oltre naturalmente all’anima nerazzurra Barella.