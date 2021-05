Zhang taglia, squadra e dirigenti contrariati: terremoto Inter

Zhang taglia, squadra e dirigenti contrariati: terremoto Inter

Stando al Corriere dello Sport, i tagli promessi da Zhang possono portare a diversi problemi in casa nerazzurra. Si pensa ad una rivoluzione dirigenziale con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a rischio per i possibili tagli stipendi ai danni anche dei dirigenti. A rischio la loro permanenza anche oltre il 2022, termine ultimo per poter rinnovare. Se sono a rischio i dirigenti, figuriamoci i calciatori: Zhang taglia stipendi e premi scudetto ma la squadra non sarebbe d’accordo, anche se non c’è una vera e propria decisione ufficiale in merito. Tuttavia, serpeggia già il malumore che sicuramente non piacerà a Conte.

