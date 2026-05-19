Mercato Inter, casting difesa: nove nomi sul tavolo con una novità

Non solo Muharemovic e Solet: altri sette profili sul taccuino di Marotta e Ausilio. Ecco come stanno le cose

In attesa di capire se De Vrij rinnoverà il suo contratto, l’Inter valuta una mezza rivoluzione in difesa. Nel reparto arretrato saluteranno da svincolati Acerbi e Darmian, poi probabile che Carlos Augusto chieda la cessione se dovesse restare Bastoni. Servono almeno due innesti, forse tre. A tal proposito gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin sono già al lavoro e ci sono ben nove nomi sul taccuino.

I primi due sono i più noti, anche perché si parla di accordi già raggiunti con Tarik Muharemovic e Oumar Solet. Vanno trovati quelli con il Sassuolo (ma il 50% della somma andrà alla Juventus) e l’Udinese. Sempre in Serie A, nell’ottica di aggiungere calciatori italiani in rosa, si era pensato a Gianluca Mancini. Ma dopo la doppietta nel derby che può valere la qualificazione in Champions League, prende corpo l’idea di rinnovo con la Roma.

Restando nella Capitale, ci sono altre due opzioni per l’Inter: Evan Ndicka, mancino ivoriano della Roma e Mario Gila, destrorso spagnolo della Lazio. Poi ci sono un paio di piste a costo zero dalla Premier League: da John Stones del Manchester City al sogno Ibrahima Konate del Liverpool. Il Corriere dello Sport oggi in edicola rilancia infine il nome di Luka Vuskovic del Tottenham (in prestito all’Amburgo) e la new entry Ronald Araujo del Barcellona.