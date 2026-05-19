Chivu nella sede dell’Inter: rinnovo e focus sul prossimo mercato

Possibile prolungamento fino al 2029 per il tecnico fresco di doblete

Doblete e rinnovo per Cristian Chivu. Stando a ‘Gazzetta.it’, il tecnico romeno è nella sede dell’Inter per definire il prolungamento contrattuale con il club nerazzurro. Possibile che l’attuale accordo, in scadenza nel 2027, venga addirittura rinnovato fino a giugno 2029. Scontato, invece, l’aumento dell’ingaggio fino a circa 3,5 milioni netti l’anno bonus esclusi.

Nel summit con la dirigenza si parlerà anche delle strategie e delle scelte di mercato in vista della prossima stagione, con Chivu che avrà sicuramente maggior peso dopo la conquista di Scudetto e Coppa Italia.

Questa volta la società proverà ad esaudire le sue richieste, parliamo di almeno tre-quattro rinforzi di spessore con la possibilità di un cambio modulo, dal 3-5-2 al 3-4-2-1. In cima alla lista di Chivu ci sono sempre difensore, mediano e un giocatore in grado di saltare l’uomo.

L’Inter non farà una rivoluzione, ma diversi cambiamenti sicuramente sì. I giocatori in uscita sono tanti, tra quelli in scadenza – possibile la permanenza di de Vrij e quella di Mkhitaryan se deciderà di non ritirarsi – e quelli fuori dal progetto. In aggiunta i ‘casi’ incerti di Bastoni e Dumfries.