Chivu realizza il sogno di Cassano: “Ha riso a questa domanda”

Il tecnico dell’Inter è già proiettato alla prossima stagione, quando potrebbe seguire il consiglio dell’ex attaccante barese

Questa mattina nella sede dell’Inter si è tenuto il primo vertice di mercato tra la dirigenza nerazzurra e Cristian Chivu dopo i trionfi in campionato e in Coppa Italia. Primo punto all’ordine del giorno il rinnovo del contratto del tecnico rumeno (con adeguamento dell’ingaggio) che appare comunque soltanto una formalità. Poi si inizierà a parlare della campagna acquisti estiva, con i giocatori da tenere, i nuovi colpi e le cessioni.

Molto dipenderà anche dall’eventuale cambio di modulo. A tal proposito Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha svelato un retroscena a Viva El Futbol: “Ho parlato con Chivu e gli ho chiesto se sa qual è il sogno di Cassano (vedere l’Inter giocare con la difesa a 4) e lui rideva, rideva… Quindi lo sa!”. FantAntonio e Cristian peraltro furono compagni per due stagioni e mezza alla Roma.

Poi Ventola prosegue: “Ho detto a Chivu di smetterla di dare soltanto i meriti ai calciatori, perché sono anche suoi: ha fatto un grandissimo lavoro con questi ragazzi, gli è entrato nella testa. Marotta? Lui è stato molto più ‘politico’ nelle risposte. Si è limitato a dirmi che l’idea è quella di migliorare ancora questa rosa“.