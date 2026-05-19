Inter, altre fake news su Bastoni: ora va via solo con lo scambio

Il difensore centrale nerazzurro invitato a restare a Milano durante la festa scudetto. Sfuma il Barcellona, c’è un’altra opzione

Tra quelli più felici di festeggiare il double scudetto più Coppa Italia domenica sera sul pullman scoperto c’era Alessandro Bastoni. Per lui la seconda parte di stagione è stata molto difficile: prima il caso mediatico con l’espulsione di Kalulu contro la Juve, poi l’infortunio col Milan e il rosso rimediato in Nazionale contro la Bosnia. Ma i tifosi dell’Inter lo hanno sempre protetto e sostenuto.

“Resta con noi” il coro intonato più e più volte durante la parata per le vie di Milano. E Bastoni pare essersi convinto a proseguire la sua carriera all’Inter. Intanto da Barcellona circola voce che i blaugrana hanno cambiato obiettivo perché Flick non sarebbe convinto. La verità è che il club catalano era sicuro che il difensore nerazzurro sarebbe stato pronto a forzare la cessione per far abbassare il prezzo del suo cartellino fissato a 70 milioni di euro.

Una cifra che il Barça, visti i problemi finanziari, non può nemmeno avvicinare. Ecco perché aveva provato a offrire giocatori come Hector Fort. Ma l’Inter non vuole fare scambi, con un’unica eccezione forse. Adesso, infatti, anche il Real Madrid – su richiesta di Mourinho – si sarebbe messo sulle tracce di Bastoni. E i blancos hanno una carta da giocarsi: quel Nico Paz che verrà riacquistato in estate dal Como.