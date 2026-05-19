L’Inter presenta la maglia Home 2026/2027: “Senza perdere il legame col passato”

“Combinazione dei colori Black e Lyon Blue che rendono omaggio a quella storica del 1998”

Stamattina Inter e Nike hanno ufficialmente presentato la maglia Home della prossima stagione, con la quale si “celebra il profondo legame tra il Club e la città di Milano“.

La maglia per il 2026/2027 “unisce dettagli classici ed elementi moderni e innovativi”, e permette di “guardare al futuro senza perdere il legame con il passato”.

La nuova divisa è caratterizzata “dalla combinazione dei colori Black e Lyon Blue, che rendono omaggio alla storica maglia dell’Inter del 1998, così come i dettagli in University Gold richiamano il giallo dello swoosh Nike e del logo del Club di quel kit iconico.

Evidente il ritorno del colletto, che “reinterpreta in chiave contemporanea un dettaglio classico del passato, mentre al suo interno l’Inner Pride recita ìMade of Milano’, concept che riafferma il legame indissolubile tra l’Inter e la sua città”.

Milano addosso. Con orgoglio.

Dove concentrazione e istinto si incontrano.

La nuova maglia è arrivata. Scopri di più 👉 https://t.co/5YolsnYskU@nikefootball pic.twitter.com/jwfUQ6IJWS — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 19, 2026

La nuova maglia sarà disponibile “a partire da oggi, martedì 19 maggio, su store.inter.it, nike.com, negli Inter Store Milano, Castello e San Siro e nei Nike Store Corso Vittorio Emanuele e Loreto a Milano, a Roma nel Nike Store di Via del Corso e Roma Termini”. Mentre dal 26 maggio “potrà essere acquistata anche presso i rivenditori selezionati”.