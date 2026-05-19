Inter, per Chivu è incedibile: ma il titolarissimo cambia agente

Possibile svolta di mercato in casa nerazzurra. Top club bussano alla porta e il tecnico rumeno inizia a tremare

Dopo aver conquistato il double scudetto più Coppa Italia entro in confini nazionali, l’Inter ambisce a tornare ai vertici del calcio europeo già a partire dalla prossima stagione. Il presidente Marotta continua a ribadire che non c’è bisogno di rivoluzionare la rosa di Chivu, ma inevitabilmente ci saranno da fare dei nuovi innesti e qualche cessione per finanziarli, oltre al budget che metterà a disposizione il fondo Oaktree.

Ma chi lascerà Appiano Gentile? Le regole del mercato sono semplici: partono i calciatori per i quali arrivano offerte. Mister Chivu, in sede di rinnovo del contratto, ha chiesto di avere più voce in capitolo. Ci sono calciatori di cui non si vorrebbe privare, come ad esempio Yann Bisseck. Partito in panchina a inizio stagione, ha poi tolto il posto ad Acerbi, diventando un titolarissimo dello scacchiere nerazzurro.

Il futuro del difensore centrale tedesco, secondo quanto riportato da SportItalia, però è tutto da scrivere. A breve potrebbe cambiare agente, passando da Yusuf Kandemir a Giovanni Branchini, tra i più importanti procuratori a livello mondiale. Su Bisseck hanno messo gli occhi il Bayern Monaco e diversi club di Premier League: lui sta bene a Milano, ma se arrivasse un’offerta da oltre 40 milioni di euro, sarebbe difficile rifiutarla.