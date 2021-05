Bellinazzo: “In tempi di pandemia, anche lo straordinario diventa ordinario”

By

Inter, le dichiarazioni di Marotta che informava come il presidente Zhang avrebbe incontrato i giocatori per trovare un accordo sugli stipendi, ha trovato d’accordo anche il giornalista Marco Bellinazzo che ne ha spiegato il motivo

INTER BELLINAZZO DELUCIDAZIONI/ Dopo le parole di Beppe Marotta che ha spiegato che il presidente dell’Inter Steven Zhang, farà dei colloqui privati con tutti i calciatori per trovare un accordo sugli stipendi, il programma di Radio24 ‘Tutti Convocati’ ha voluto chiedere delle delucidazioni in merito a questa situazione particolare al giornalista del Sole24ore Marco Bellinazzo. Queste le sue parole: “In tempi di pandemia, anche lo straordinario diventa ordinario, anche rivedere costi e uscite stabiliti in tempi pre-pandemici.

Tutte le parti in causa devono fare la loro parte, magari condividendo il rischio d’impresa calcistica con i bonus. Se non scattano competizioni che ti permettono di aumentare i ricavi devi lavorare sui costi, senza Super League ogni club deve trovare la propria strada. E senza controparti che non capiscano la situazione diventa complicato trovare l’intesa”.