Calciomercato Inter: i nerazzurri devono puntare su un giocatore dalle caratteristiche di Roberto Gagliardini in vista del futuro. Il motivo

Tra i protagonista del match vinto dall’Inter contro la Sampdoria c’è sicuramente Roberto Gagliardini che ha segnato un gol e fornito un assist ad Alexis Sanchez. Una prestazione quindi convincente per lui che, da quando Antonio Conte allena i nerazzurri, si è ritagliato uno spazio veramente importante grazie anche alle sue caratteristiche fisiche. Proprio per questo, Marotta e colleghi dovrebbero pensare a rinforzare la squadra con un centrocampista del genere in futuro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, futuro Young incerto | Potrebbe trasferirsi in Usa

Calciomercato Inter, serve uno ‘alla Gagliardini’: i motivi

Roberto Gagliardini, molto probabilmente, non è un giocatore all’altezza delle aspettative dell’Inter, soprattutto da qui in avanti dato che la squadra allenata da Antonio Conte dopo lo scudetto conquistato vorrà alzare sempre di più l’asticella. Tuttavia, come visto nel match di ieri, è un calciatore in grado di ritagliarsi un posto ad alti livelli. E i motivi sono due.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Conte numeri da record alla sua 200° panchina in Serie A | I dettagli

In primis perché il centrocampista italiano ha caratteristiche che nessun altro ha all’Inter attualmente e in secondo luogo le sue doti gli permettono di esprimersi al meglio nel modulo di Conte. Proprio per questo, la ‘Beneamata’ dovrebbe pensare ad un giocatore simile per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese. Il mercato attuale non aiuta, certamente, ma si sa: le cose possono presto cambiare.