Il rinnovo di Alessandro Bastoni con l’Inter va soltanto formalizzato ma dalla Spagna sarebbe pronta un’offerta irrinunciabile

La vittoria dello scudetto dell’Inter è passata anche e soprattutto per la grandissima tenuta della difesa di Antonio Conte, capace di incassare appena 29 gol in 34 giornate di Serie A. Numeri che certificano gli enormi passi in avanti fatti dalla squadra allenata dal tecnico salentino, capace di far leva sulle qualità di tre grandi difensori come Skriniar, de Vrij e Bastoni, cresciuti sia singolarmente che di reparto. Tra i più positivi proprio il giovane italiano, migliorato in maniera esponenziale sotto i dettami di Conte e pilastro anche della futuro retroguardia nei piani dell’Inter. Come anticipato dal suo agente nei giorni scorsi c’è già l’accordo con il club meneghino per il rinnovo del contratto, che andrà solamente formalizzato. Ciononostante il destino di Bastoni non è saldo al 100%. Per le altre news di calciomercato e non sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Bastoni tra rinnovo e futuro: offerta dalla Spagna

L’exploit del giovane difensore dell’Inter ha attirato le mire anche di un top club europeo. Si tratta del Real Madrid che stando a quanto riportato da ‘Don Diario’, avrebbe messo gli occhi su Bastoni. Nello specifico i ‘Blancos’ potrebbero perdere oltre a Sergio Ramos a parametro zero, anche Raphael Varane, che piace sempre al Manchester United. Così facendo si formerebbe un pesante buco in difesa tutto da colmare.

Il primo nome sul taccuino di Zidane sarebbe proprio quello di Alessandro Bastoni, stimato molto per potenziale, capacità aeree, e nell’uno contro uno. Il Real sarebbe quindi pronto a mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile, offrendo quasi in toto la cifra della cessione eventuale di Varane, e dunque qualcosa tra i 60 e gli 80 milioni di euro.