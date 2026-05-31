“Vi dico una cosa scandalosa su Palestra”: l’Inter lo molla subito

Il terzino destro dell’Atalanta in prestito al Cagliari sembrava dovesse essere il primo obiettivo di mercato

Clamorosa e brusca frenata per Marco Palestra. Sebbene l’esterno destro della Nazionale italiana fosse stato individuato da tutte le componenti dell’Inter (dirigenza, allenatore e proprietà) come il profilo ideale su cui investire nel calciomercato estivo, l’affare potrebbe saltare. La questione non è tecnica ma economica. “Niente illusioni: l’Inter ci proverà, ma è più facile che andrà in Premier League” ha detto Fabrizio Biasin.

Intervenuto al podcast L’Ascia Raddoppia, l’altro giornalista sportivo Paolo Bargiggia svela un retroscena incredibile: “Su Palestra devo dire una cosa che sembra scandalosa. Hanno fatto una riunione di mercato all’Atalanta, con Giuntoli che è stato nominato ufficialmente nuovo direttore sportivo. Il club bergamasco fa delle valutazioni folli, chiedendo 75 milioni di euro per l’estero e 60 milioni per la cessione in Serie A“.

“C’è il Manchester City che è interessato a Palestra e quindi in questa fase è verosimile sparare alto. Ma secondo me l’Atalanta dovrà scendere un po’ a patti, anche se non è un club che lo fa spesso… Questa estate l’Inter cederà Dumfries al Liverpool oppure al Barcellona e vuole rimpiazzarlo con Palestra, ma 60 milioni è durissima! Per Marotta e Ausilio sarà molto dura arrivare al terzino che ha giocato a Cagliari” conclude Bargiggia.