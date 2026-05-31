Niente Atalanta, Roma o Juve: due nuovi scambi per Frattesi

Il centrocampista romano andrà via dall’Inter in questa sessione di calciomercato: altre piste in Italia e all’estero

Tra i sicuri partenti in casa Inter nel mercato estivo che sta per aprire i battenti c’è senza dubbio Davide Frattesi. La sua parabola in nerazzurro è stata sempre in discesa: al primo anno con Inzaghi aveva dato il suo contributo allo scudetto della seconda stella come dodicesimo uomo. Al secondo era stato decisivo in Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona. In questa stagione con Chivu ha giocato ancora meno senza mai incidere.

Zero gol e appena tre assist in 1133 minuti distribuiti in 33 presenze. L’Inter valuta il suo cartellino sui 25 milioni di euro, ma l’idea è quella di inserirlo in qualche trattativa come pedina di scambio. All’inizio si era parlato della Roma per arrivare al mediano Manu Kone e della Juventus per il terzino Andrea Cambiaso, mentre negli ultimi giorni i rumors riguardano soprattutto l’altro esterno Marco Palestra dell’Atalanta.

Ma spuntano altre due ipotesi di scambio. Il Como ha bisogno di calciatori italiani da inserire in lista Uefa per la Champions e secondo i bookmaker starebbero pensando anche a Frattesi. Tra i lariani milita un vecchio pallino di Zanetti come Perrone. Poi c’è la pista estera: De Zerbi vorrebbe il centrocampista romano al Tottenham, mentre i nerazzurri hanno puntato il giovane difensore Vuskovic, reduce dal prestito all’Amburgo.