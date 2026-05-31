Tre novità nei titolari e tre nei panchinari: le due Inter 2026-27

Mister Chivu ha già in mente la squadra per la prossima stagione. Sei acquisti e qualche rinforzo dalla formazione Under 23

L’Inter stagione 2026-27 sulla carta è già pronta. Ora serve trasformare la teoria in pratica nella campagna acquisti estiva. Come detto dal presidente Marotta, non ci saranno rivoluzioni ma degli aggiustamenti. Perché ci sono almeno tre dei cinque giocatori in scadenza di contratto saluteranno. L’idea di Chivu è quella di continuare con il modulo di base 3-5-2 ed una rosa di ventiquattro giocatori cui aggiungere qualche giovane dell’Under 23.

Sei i possibili acquisti, tre titolari e tre per rinforzare la panchina. I primi colpi chiesti da Chivu sono Marco Palestra sulla fascia destra, vista la possibile cessione di Dumfries, e Curtis Jones a centrocampo, che nelle preferenze ha superato anche Manu Kone. Le trattative con Atalanta e Liverpool vanno avanti, ma non sono semplici. Poi si pensa ad un grande colpo in difesa, dove il sogno è Ruben Dias del Manchester City.

Con Josep Martinez promosso, si cerca un portiere di riserva esperto e poco costoso come Ivan Provedel della Lazio. Per il reparto arretrato è vicino l’acquisto di Oumar Solet dall’Udinese, un jolly che può ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre. In mediana è previsto il riacquisto di Aleksandar Stankovic dal Club Brugge. A completare il quadro il terzo portiere Di Gennaro e Mkhitaryan. Ecco le due Inter.

INTER TITOLARE: Josep Martinez; Akanji, RUBEN DIAS, Bastoni; PALESTRA, Barella, Calhanoglu, JONES, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

INTER PANCHINA: PROVEDEL; SOLET, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, STANKOVIC, Zielinski, Cocchi; Bonny, Pio Esposito.