Cassano: “Rimango coerente con la mia idea: Barcellona, Juve e Real Madrid fuori dalla Champions”

Inter, durante la solita diretta sul canale di Christian Vieri BoboTv botta r risposta tra Antonio Cassano e Lele Adani sulle punizioni da infliggere a chi ha voluto la Super Lega e con pareri contrapposti tra i due ex calciatori

INTER CASSANO-ADANI BOTTA E RISPOSTA/ Bella sfida virtuale tra Antonio Cassano e Lele Adani, con Christian Vieri a fare da giudice sul suo canale BoboTv. Motivo del contendere, la Super League che ha visto i due ex giocatori avere pareri contrapposti in merito. Queste le parole dell’ex fantasista: “I club che hanno fatto ammenda pagheranno delle multe, mentre gli altri tre continuano nella loro idea. Barcellona, Real Madrid e Juventus per me non devono andare in Champions l’anno prossimo, devo rimanere coerente con la mia idea“. Per le altre news di calciomercato e non sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Scudetto Inter, ESCLUSIVO Facchetti: “Papà sarebbe stato fiero. Ecco i meriti di Conte”

Pronta la risposta del difensore che ha dichiarato: “Loro sono caduti nel loro scopo, ma c’è chi ammette l’errore e chi cerca di rimanere sempre dentro un tornaconto. Ma il vero rischio non sarebbe il danno economico, come hanno spiegato loro giustificando il loro progetto. Ma ora bisogna far rientrare tutto sul campo, e questo è il compito di chi giudica. Perché chi lo fa non è padrone del calcio, deve farlo andare avanti non eliminarlo a sentenze. Altrimenti è uno sbagliare al contrario”.