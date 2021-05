Inter: nella festa scudetto dei nerazzurri subito dopo il match vinto dalla squadra di Conte contro la Sampdoria non c’era Lukaku. Il motivo

L’Inter, che ha vinto l’ennesima partita di campionato, subito dopo il match con la Sampdoria ha festeggiato per lo scudetto conquistato la settimana precedente. Tuttavia, non c’era Romelu Lukaku in mezzo ai festeggiamenti. Il motivo lo spiega ‘Sky Sport 24’:

“La ragione dell’assenza di Big Rom è molto semplice. Il belga ha partecipato in modo molto attivo per tutta la gara, poi al fischio finale è subito sceso negli spogliatoi per cambiarsi in previsione della seduta post-gara sul terreno di San Siro. Quando Lukaku è risbucato fuori dagli spogliatoi, la festa era già finita”.