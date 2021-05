Serie A, 36esima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Roma

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Inter-Roma valevole per la 36esima giornata di campionato

Inter-Roma andrà in scena mercoledì alle ore 21. Il match tra nerazzurri e giallorossi verrà arbitrato da Daniele Chiffi dopo poche settimane, l’ultima volta diresse il match contro lo Spezia. Sarà assistito da Imperiale e Bresmes, Prontera agirà da quarto uomo.

Pairetto e Di Iorio in sala Var. Con l’arbitro italiano, i precedenti vedono i nerazzurri davanti con due vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Per la Roma, invece, tre vittorie e una sconfitta in quello che è uno scontro sempre avvincente.