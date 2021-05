Vecino al passo d’addio: a fine stagione lascerà l’Inter

Vecino al passo d’addio: a fine stagione lascerà l’Inter

Come riporta ‘La Gazzetta’, Vecino è pronto ad andare via e lasciare l’Inter a giugno. Il centrocampista uruguaiano giocherà le ultime gare con i nerazzurri e si accaserà altrove per trovare continuità: possibile possa ancora giocare in Italia, magari insieme al prossimo club che sceglierà Spalletti.

