Futuro D’Ambrosio, presto l’incontro: possibile futuro lontano dall’Inter

Danilo D’Ambrosio deve ancora decidere il proprio futuro. Il difensore ex Torino e la società si incontreranno per capire se e come andare avanti vista anche la difficile situazione economica. Si era parlato del Milan, soluzione a costo zero che potrebbe tornare d’attualità se il prolungamento non avverrà. A campionato concluso sarà presa una decisione: al momento la situazione è 50-50.

