Inter-Roma: Antonio Conte alla vigilia del match tra nerazzurri e giallorossi ha parlato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni

Antonio Conte, ai microfoni di 'Inter TV', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Inter-Roma, che andrà in scena domani allo stadio 'San Siro' alle ore 21. Il tecnico leccese ha parlato della crescita della squadra da quando è arrivato fino alla difficoltà del match contro i capitolini.

Inter-Roma, Conte: “Numeri importanti, continuiamo così”

“All’andata giocammo bene. Ci fu rammarico per essere stati raggiunti alla fine, furono molto scaltri. Per il resto ottima prestazione contro un’ottima squadra. Contro la Sampdoria abbiamo fatto molto bene, contento che nonostante tanti cambi abbiamo fatto bene. Stiamo onorando la vittoria dello scudetto. Come detto in precedenza la vittoria deve rimanere nel nostro cervello fissa“.

“Numeri? I nostri sono veramente importanti, bisogna continuare fino alla fine di questa stagione cercando di migliorare sempre di più. Roma? Ci aspettiamo un’ottima squadra che vuole terminare la stagione al meglio. Non hanno intenzione di mollare o fare una passeggiata. Hanno anche un grande allenatore. Ci sarà grande equilibrio”.