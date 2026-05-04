Inter senza tifosi contro la Lazio: il comunicato UFFICIALE

Prima in Serie A e poi in finale di Coppa Italia: doppia sfida tra le squadre di Chivu e Sarri

Il calendario ha giocato uno strano scherzo a Inter e Lazio. Nel giro di quattro giorni si affronteranno due volte, sempre allo stadio Olimpico. Ma se il primo match in programma sabato 9 maggio è poco più di una amichevole, visto che gli uomini di Chivu si sono già laureati campioni d’Italia e quelli di Sarri non hanno ambizioni di classifica, il secondo previsto mercoledì 13 maggio vale mezza stagione.

Almeno per i biancocelesti, che vogliono tornare a vincere un trofeo che manca dai tempi di Simone Inzaghi. Per i nerazzurri, invece, è l’occasione di conquistare uno storico double insieme al 21esimo scudetto. Il sogno è quello di fare il giro sul pullman scoperto dopo Inter-Verona del 17 maggio con due trofei da esibire davanti ai propri tifosi. Pur giocando la Lazio in casa, lo stadio sarà equamente diviso tra i supporter delle due squadre.

Per l’antipasto di sabato in campionato, invece, si prevedono spalti deserti. I tifosi laziali protestano contro Lotito e incassano la solidarietà dei gemellati interisti. Lo si apprende dal comunicato ufficiale dei tifosi biancocelesti: “Rimarremo a Ponte Milvio, non entreremo, come non lo faranno per solidarietà i gruppi organizzati del tifo Inter, che nonostante abbiano appena vinto il loro 21esimo scudetto, rimarranno fuori per solidarietà e per appoggio al nostro dissenso”.