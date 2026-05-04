“Giovani e italiani”: non solo Palestra, i due Mister X di Marotta

Il presidente dell’Inter ha annunciato i piani di mercato dopo la vittoria dello scudetto: si ripartirà da uno zoccolo duro Azzurro

L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto a coronamento di un ciclo vincente con tre scudetti in sei anni, compresi quelli vinti di da Conte e da Inzaghi. Ma c’è ancora fame di successi: tra meno di dieci giorni c’è la finale di Coppa Italia contro la Lazio in cui Chivu proverà a completare il double. Poi si penserà al futuro e il presidente Beppe Marotta è già stato chiaro: “C’è bisogno di giovani italiani“.

Con quello vinto ieri contro il Parma, Marotta è arrivato al suo decimo scudetto. E il suo mantra è sempre lo stesso: alla base dei successi ci deve essere uno zoccolo duro italiano. A fine stagione andranno via Acerbi e Darmian, l’idea è quella di rimpiazzarli con altri due Azzurri. Tutti hanno pensato a Palestra dopo le parole del presidente di ieri, ma la trattativa con l’Atalanta è tutt’altro che semplice.

In quello stesso ruolo attenzione a Michael Kayode, che sta ben figurando in Premier League con il Brentford. Sempre dall’Inghilterra, poi, si potrebbe provare a far tornare in Serie A il difensore centrale Giovanni Leoni, sfortunato protagonista al Liverpool. Nello stesso ruolo si segue anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, mentre più difficile è la pista che porta all’altro atalantino Scalvini.