DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Roma | Segui la cronaca in tempo reale

La trentaseiesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Roma allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve la Roma nel turno infrasettimanale valido per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Conquistato lo scudetto con largo anticipo, i nerazzurri di Conte vogliono continuare a fare festa in campo a suon di vittoria per allungare la striscia di tre consecutive. Ma i giallorossi di Fonseca hanno bisogno di un risultato positivo per non rischiare il sorpasso del Sassuolo che li escluderebbe dalle coppe europee. All’andata finì in parità 2-2. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.