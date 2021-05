Due big a rischio: doppia ricca offerta dalla Premier

Due big a rischio: doppia ricca offerta dalla Premier

Il ‘Corriere dello Sport’ analizza la situazione Conte in vista della prossima stagione. Il tricolore ha senz’altro dato giustizia al lavoro del tecnico di questi ultimi due anni e la permanenza in nerazzurro sembra scontata. Nonostante questo, il tecnico chiede garanzie sul progetto ma il Tottenham sembra pronto a farlo vacillare con una ricca offerta: si parla di circa 17 milioni di euro. Conte attenderà l’Inter prima di prendere una decisione definitiva. Anche Skriniar è nel mirino degli ‘Spurs’, pronti ad offrire circa 50 milioni di euro per il trasferimento del giocatore in Inghilterra. Anche in questo caso sarà difficile che l’Inter accetti, soprattutto se Conte rimarrà in panchina.

