Inter: debutto da titolare in nerazzurro per Radu che ha però faticato ad esprimersi. I tifosi sui social lo hanno già ‘bocciato’, i dettagli

L’Inter ha battuto la Roma, conquistando così l’ennesima vittoria di una stagione davvero soddisfacente per la squadra di Antonio Conte. Decisive le reti di Brozovic, Vecino e Lukaku. Ieri c’è stato spazio anche per Ionut Radu, portiere rumeno, alla prima in assoluto da titolare nella squadra nerazzurra. L’estremo difensore si è diviso fra buonissimi interventi e alcune situazioni in cui poteva fare meglio.

LEGGI ANCHE>>> Inter, è UFFICIALE | Le condizioni di Aleksandar Kolarov

Ad ogni modo, Conte non ha mai creduto in lui come papabile erede di Samir Handanovic. Il giocatore classe 1997 è stato criticato anche dai tifosi sui social, soprattutto su Twitter dove i giudizi sul giocatore ex Genoa non si sono risparmiati. Eccone alcuni:

Radu finalmente l’abbiamo visto e giustamente bocciato ora comprate un portiere degno — Cucito sul Petto (@Yuro_23) May 12, 2021

Abbiamo capito perché Radu non gioca.

Musso please come to Inter with you friend Rodrigo D.P.#Inter #InterRoma #FCIM #IMInter — Sam (@__Ssam_7) May 12, 2021

Mamma mia che sega sto Radu, almeno ci siamo tolti il pensiero — smg (@smgi1908) May 12, 2021

Il gol che ha preso Radu è imbarazzante — 🟢⚪🔴 (@Onda_CalabraII) May 12, 2021