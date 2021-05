Inter, si spegne il ‘caso’ Lautaro: scuse e incontro a boxe con Conte – VIDEO

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez si è prontamente scusato con il tecnico Antonio Conte dopo il piccolo battibecco avvenuto durante la sfida con la Roma per la sostituzione

INTER LAUTARO SCUSE E BOXE/ L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez durante la sfida con la Roma di mercoledì, è stato sostituito dal tecnico Antonio Conte, dopo essere entrato a sua volta al 33esimo minuto del primo tempo al posto di Alexis Sanchez e non l’ha presa benissimo, come hanno sottolineato anche i mass media, addirittura indicando nella scelta dell’allenatore nerazzurro un possibile scenario di mercato, con l’attaccante argentino che potrebbe essere quello sacrificabile nel prossimo mercato. Il giocatore si è subito scusato con il tecnico alla ripresa degli allenamenti e inoltre, oggi pomeriggio ad Appiano Gentile non si è giocato solo a calcio, oltre al normale allenamento, ma si è passati anche a fare un altro sport: la boxe. La nobile arte, come la chiamano gli amanti di questa disciplina sportiva, ha visto impegnati tutti i giocatori che hanno scherzosamente indossato i guantoni, compreso lo stesso allenatore Antonio Conte. Questo per far capire che bella aria si respira al centro sportivo nerazzurro.